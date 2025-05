Dazi: Bonelli, ‘dov’è finita la ‘pontiera’ Meloni?’

23 Maggio 2025

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Dov’è finita la ‘pontiera’ Meloni che, con il viaggio da Trump, voleva mediare tra Usa e Ue per risolvere il nodo dei dazi? Il risultato: la promessa di regalare decine di miliardi di euro in soldi pubblici italiani a Trump per acquistare gas e armi. Ora lui rilancia con dazi al 50%. Un disastro targato Meloni!”. Così Angelo Bonelli sul suo profilo X, dopo l’annuncio di Trump di imporre tariffe al 50% sull’Unione Europea a partire dal 1° giugno.