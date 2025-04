Dazi: Braga, ‘nessuna misura contro, aspettano di essere ricevuti a Casa Bianca’

3 Aprile 2025

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “I sovranisti come Trump sono fatti così: per difendere i confini fanno pagare prezzi altissimi ai più deboli e fragili. Quelli di casa nostra fanno peggio: nessuna misura per arginare le ricadute su imprese e famiglie, aspettano di essere ricevuti alla Casa Bianca”. Lo ha scritto sui social Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.