Dazi: Calenda, ‘dazio chiama dazio, ma si può fare un lavoro per non arrivarci’

7 Aprile 2025

Roma, 7 apr (Adnkronos) – “Una risposta ai dazi va data, perchè se hai il 25% sulle auto i produttori europei si spostano e se non hai un corrispettivo in Europa dall’America costruiscono anche le auto che si vendono in Europa. Purtroppo dazio chiama dazio ma si può fare un lavoro per non arrivarci, perchè siamo in un terreno potenzialmente disastroso per l’occupazione”. Lo ha detto Carlo Calenda a Tagadà, su La7.