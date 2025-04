Dazi: Calenda, ‘Meloni non si faccia usare da Trump per spaccare fronte Ue’

16 Aprile 2025

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “È un fatto positivo che la Presidente del Consiglio vada negli Stati Uniti, le polemiche a proposito di questo sono assurde. La cosa molto importante è che la Meloni non si faccia usare da Trump per spaccare il fronte europeo. Perché? Perché l’Italia è troppo piccola per avere un peso negoziale e perché la politica commerciale è esclusiva competenza dell’Unione Europea”. Così Carlo Calenda sul viaggio in Usa della premier Giorgia Meloni.