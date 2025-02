Dazi: Calenda, ‘Ue batta colpo, coi bulli fingersi morti non funziona’

2 Febbraio 2025

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Abbiamo un presidente degli Stati Uniti e il suo sodale Musk che come bulletti adolescenti attaccano tutti i giorni i paesi amici degli USA e minacciano l’Europa. E’ indispensabile che arrivi presto una risposta dura e comune dal Consiglio Europeo e dal vertice della Commissione. Con i bulli fingersi morti non funziona e non è neppure decoroso”. Lo scrive Carlo Calenda sui social.