Dazi: Canada riconsidera l’acquisto dei caccia americani F-35

15 Marzo 2025

Ottawa, 15 mar. (Adnkronos/Afp) – Il Canada sta riconsiderando l’acquisto di aerei da combattimento americani F-35 e sta esaminando altre opzioni. Lo ha detto all’Afp il ministero della Difesa canadese. Da quando è tornato alla Casa Bianca a gennaio, il presidente americano Donald Trump ha lanciato una guerra commerciale con il suo vicino canadese e solleva regolarmente l’idea di fare del Canada il 51esimo stato americano. Il nuovo primo ministro canadese Mark Carney, entrato in carica ieri, vuole “determinare se il contratto di acquisto dell’F-35, nella sua forma attuale, costituisce il miglior investimento per il Canada e se ci sono altre opzioni che possano soddisfare meglio le esigenze del Canada”, ha riferito un portavoce del ministro della Difesa.

Il governo canadese ha firmato un contratto con il gigante della difesa statunitense Lockheed Martin nel 2023 per l’acquisto di 88 F-35 ed è già stato effettuato il pagamento per i primi 16 aerei da combattimento, che dovrebbero essere consegnati all’inizio del prossimo anno. L’accordo non è stato annullato, ma “dobbiamo fare il nostro dovere, considerato il contesto in evoluzione, e garantire che il contratto, nella sua forma attuale, sia nel migliore interesse dei canadesi e delle forze armate canadesi”, ha sottolineato il portavoce.