Dazi: Cina, ‘nessuna telefonata fra Xi e Trump’

28 Aprile 2025

Pechino, 28 apr. (Adnkronos/Afp) – “Non c’è stata alcuna telefonata” tra il presidente Xi Jinping e la sua controparte statunitense, dopo che Donald Trump ha affermato di aver parlato con il leader cinese. La smentita arriva dal portavoce del Ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun.

“Per quanto ne so, non c’è stata alcuna telefonata tra i due capi di Stato di recente”, ha dichiarato. “Cina e Stati Uniti non stanno conducendo consultazioni o negoziati sulle questioni tariffarie”.