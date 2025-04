Dazi: Ciriani, ‘Meloni va in Usa a difendere interessi Italia, no a guerra commerciale’

16 Aprile 2025

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni non nasconde la delicatezza dell’incontro e la complessità dell’incontro stesso. La presidente va a difendere con determinazione gli interessi dell’Italia, che è un grande paese esportatore, quindi colpito particolarmente da una politica di dazi”. Lo dice il ministro Luca Ciriani a Sktg24 a Gorizia.

“Ma -aggiunge- è anche un segnale nei confronti dell’intera Unione Europea per ribadire che non c’è l’interesse da parte di nessuno di una guerra commerciale con gli Stati Uniti, come qualcuno voleva far partire immediatamente come reazione. La sospensione di 90 giorni va nella direzione che noi avevamo indicato. Ora calma e sangue freddo, facciamo ragionare la diplomazia e la politica e vediamo se si può trovare una soluzione”.

“La soluzione è quella non di più dazi ma di nessun dazio, quindi la nostra speranza è quella di poter portare a casa un risultato adeguato nell’interesse del nostro settore dell’esportazione che giustamente è preoccupato. La politica dei dazi, lo vogliamo ribadire, è sbagliata secondo noi perché non danneggia soltanto l’Italia e l’Unione Europea ma danneggia l’intera economia occidentale, l’intera economia globale. Lo sforzo è quello di capire che la politica può dare delle risposte che una guerra commerciale non può dare. Noi siamo alleati agli Stati Uniti, lo siamo sul piano militare, lo siamo sul piano politico”.