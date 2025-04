Dazi: Conte, ‘da noi no proposte? Messo su tavolo tante, Meloni le ha strappate’

4 Aprile 2025

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Meloni è arrivata completamente impreparata ai dazi. La Borsa crolla, sono a rischio migliaia di posti di lavoro. Guardate la differenza: in Spagna Sanchez vara un piano da 14 miliardi per le imprese, da noi Meloni dice che incontrerà gli imprenditori. Noi abbiamo messo sul tavolo soluzioni per le imprese, per l’export, per le bollette: Meloni le ha strappate”.