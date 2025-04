Dazi: Della Vedova, ‘dopo parole Trump Meloni conferma visita?’

9 Aprile 2025

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “Trump si è espresso con chiarezza cristallina, benché volgare, su come considera i capi di Stato o di Governo che stanno cercando di avere con lui un rapporto speciale per ottenere sconti ed esenzioni sui dazi. ‘Chiamano per baciarmi il cu…” ha detto senza lasciare spazio a fraintendimenti. Con queste premesse, davvero Meloni conferma il suo viaggio a Washington? Torno a chiederglielo: cosa ci va a fare? Con quale obiettivo? Per sostenere le ragioni di lungo periodo dell’Ue e quindi dell’Italia o per accontentare Salvini pensa di chiedere qualche illusorio sconticino ad hoc da vendere come interesse nazionale?”. Lo scrive in un post il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova.