Dazi: Furfaro, ‘Meloni chieda scusa, da patrioti a zerbini di Trump’

3 Aprile 2025

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “In queste settimane abbiamo avuto un vicepresidente del consiglio, Salvini, che ha dichiarato che la vittoria di Trump era ‘un bel giorno di sole per l’Italia’ e, non contento, che i dazi rappresentano ‘un’opportunità’. Abbiamo sentito una presidente del consiglio, Meloni, dire che dobbiamo non reagire, porgere l’altra guancia e ringraziare pure per la sberla. Abbiamo letto di senatori della Lega come Borghi affermare che l’Italia sarebbe stata risparmiata alla faccia della Germania, che si sarebbe scatenata una corsa a venire nel nostro Paese”. Lo ha detto Marco Furfaro, deputato e membro della segreteria Pd, a L’aria che tira su La7.

“Di fronte a un momento drammatico per le nostre imprese e lavoratori, hanno passato i giorni a mentire o a fare gli scendiletto di chi voleva colpirci. E ora, anziché chiedere scusa, non riescono nemmeno a scegliere tra la difesa dei nostri interessi e il miliardario americano. Volevano fare i patrioti, sono diventati degli zerbini”.