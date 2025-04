Dazi: Gasparri (Fi), ‘tassazione su giganti rete da affermare in ogni colloquio Italia-Usa’

13 Aprile 2025

Roma, 13 apr (Adnkronos) – “La tassazione in Europa dei giganti della rete non è una ritorsione demenziale e fallimentare, per fortuna, della politica dei dazi di Trump. È un atto di giustizia fiscale”. Lo dice il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

“Non è possibile che un commerciante, un artigiano o un lavoratore pensionato paghi tra il 20 e il 40% di tasse e i vari Zuckerberg, Bezos e company con Facebook, Meta, Amazon eccetera, in Italia e in Europa, paghino l’1 o il 2% -spiega Gasparri-. Questa è un’esigenza fondamentale che dobbiamo affermare. E che deve essere espressa in tutti i colloqui tra l’Italia e gli Stati Uniti che ci saranno nelle prossime settimane”.

“Noi, sul nostro mercato interno, dobbiamo agire con determinazione. Il Ministro Giorgetti lo deve capire con assoluta chiarezza. Non c’è questione internazionale che tenga. Non si possono tassare gli italiani e lasciare immuni i giganti della rete. Che qualcosa pagano, ma pagano poco. Su questo tutto il centrodestra ha idee chiare e coese. È tempo di agire, senza sconti per nessuno. Saremo chiarissimi in Parlamento fin dalle prossime ore”, conclude.