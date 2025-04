Dazi: Gasparri, ‘sovranisti ci spieghino perchè preferiscono Trump a Italia ed Europa’

5 Aprile 2025

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “Noi siamo per un’alleanza euro-atlantica, forte e chiara. Però se Trump ha vinto le elezioni dicendo ‘First America’, come è suo diritto, noi diciamo ‘Forza Italia’. Prima l’Italia. Prima l’Europa. ‘First Italy’. E se qualcuno è sovranista, ci dovrebbe spiegare perché gli piace di più Trump dell’Italia e dell’Europa. Noi vogliamo essere amici dell’America, ma siamo italiani ed europei, e difendiamo la nostra economia, il nostro lavoro”. Lo ha affermato il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, intervenendo al Consiglio nazionale del partito.

“Ma, per fare questo, dobbiamo avere un’Europa unita. Un’Europa divisa -ha aggiunto- non conta, non comanda, obbedisce soltanto. Un’Europa unita invece conta, comanda, dice la sua e si fa rispettare. Serve, quindi, una difesa comune europea. Senza arsenali non avremmo i granai pieni. Senza la difesa non c’è libertà. Non vogliamo guerre, non vogliamo kit per difenderci. Ma abbiamo imparato che chi non porta le proprie armi, porterà quelle altrui. E ai grillini che vanno a fare le sfilate, ricordiamo che è stato ‘Giuseppi’, così veniva chiamato Conte da Trump per il suo servilismo a aumentare la spesa militare. Conte è riuscito a essere servile nei confronti dell’America e della Cina contemporaneamente, veramente un cattivo esempio. Ha aumentato le spese della difesa, ha firmato ogni accordo. Noi vogliamo un’Europa che si difenda per fare la pace. E ricordiamo che Berlusconi fu un alfiere della pace, da Pratica di mare fino al dialogo con tutti i leader del mondo”.