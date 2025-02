Dazi: Gros-Pietro, ‘ottimista su capacità Italia minimizzare effetti’

15 Febbraio 2025

Torino, 15 feb. – (Adnkronos) – “Sui dazi la storia dimostra che fanno male a tutti, anche a chi li impone. Poi naturalmente colpiscono di più i paesi che hanno una forte capacità di esportazione, quindi può essere che l’Italia sia un pochino più colpita di altri Paesi come primo impatto. Ma non dimentichiamo che l’Italia ha sempre dimostrato una capacità molto elevata di riorientare le proprie esportazioni in funzione dell’andamento dai mercati e dei prezzi. Quindi io sono abbastanza ottimista sulla capacità dell’Italia di minimizzare o comunque contenere i danni che possano derivare da questa guerra delle tariffe che si preannuncia”. Lo ha affermato il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, a margine del congresso Assiom Forex in corso a Torino.” Naturalmente – osserva – nessun paese riuscirà a sfuggire al fatto che una guerra delle tariffe fa sempre male a tutti”.