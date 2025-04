Dazi: in vigore imposte al 10%, esenti petrolio, gas, oro e minerali non presenti in Usa

5 Aprile 2025

Roma, 5 apr. (Adnkronos/Afp) – Da oggi gran parte dei prodotti che gli Stati Uniti importano dal resto del mondo saranno colpiti dai dazi doganali aggiuntivi del 10% decisi da Donald Trump. Questa soglia universale del 10% si aggiunge alle tasse doganali già esistenti. Tuttavia, alcuni beni sono attualmente esenti: petrolio, gas, rame, oro, argento, platino, palladio, legname da costruzione, semiconduttori, prodotti farmaceutici e persino minerali non presenti sul suolo americano. Dal 9 aprile il conto sarà significativamente più pesante per i paesi che esportano negli Stati Uniti più di quanto importano prodotti americani. I dazi saranno al +54% in totale per la Cina (obiettivo in più fasi), +20% per l’Unione Europea, +46% per il Vietnam, +24% per il Giappone. La misura interesserà circa 80 paesi e territori, compresi i 27 paesi della Ue, secondo un documento ufficiale pubblicato venerdì dal governo americano.

Oggi il Bangladesh ha convocato una riunione d’emergenza per affrontare i timori del settore tessile del suo paese, il secondo produttore di abbigliamento al mondo che esporta il 20% dei suoi prodotti confezionati negli Stati Uniti. L’elenco dei più tassati si è accorciato: non comprende più le isole francesi di Saint-Pierre e Miquelon – che la Casa Bianca aveva presentato come bersaglio di dazi doganali al 50% – né i territori australiani delle isole Heard e McDonald, nella regione sub-antartica, che ospitano solo colonie di pinguini. La loro presenza aveva suscitato un misto di stupore e di scherno nei confronti della metodologia dell’amministrazione americana.

Ieri l’Onu per il Commercio e lo Sviluppo (Unctad) ha espresso preoccupazione per il fatto che nella lista siano ancora presenti i paesi più poveri del pianeta. L’organizzazione ha sottolineato che i paesi meno sviluppati e i piccoli stati insulari in via di sviluppo sono responsabili rispettivamente solo dell’1,6% e dello 0,4% del deficit commerciale statunitense. Questi paesi, ha osservato, “non contribuiranno né a riequilibrare il deficit commerciale né a generare entrate significative”.

L’annuncio di mercoledì di Trump, giustificato dall'”emergenza nazionale” per ridurre il deficit americano, ha scioccato l’economia mondiale. Le barriere doganali promesse saranno alte, secondo gli economisti, come negli anni ’30 negli Stati Uniti, in un’epoca in cui i flussi erano molto più bassi e i paesi erano meno dipendenti dalla produzione altrui. Di fronte alla risposta annunciata da Pechino (+34% sui prodotti americani dal 10 aprile) e ai timori di una spirale negativa per l’economia globale, i mercati finanziari sono crollati. In due giorni, il mercato americano ha visto salire la capitalizzazione di mercato di oltre 6.000 miliardi di dollari, secondo l’indice Dow Jones US Total Stock Market.

“Sappiate che non cambierò mai la mia politica. È un buon momento per diventare ricchi, più ricchi che mai!” si è vantato ieri il presidente americano sulla sua piattaforma Truth Social. Ha inoltre esortato il presidente della Federal Reserve (Fed) ad abbassare i tassi d’interesse, ritenendo che fosse il momento “perfetto” grazie all’andamento osservato su alcuni prezzi (petrolio, uova) dal suo ritorno alla Casa Bianca a gennaio. Pochi minuti dopo, il presidente dell’istituto monetario ha tuttavia dipinto un quadro piuttosto cupo delle prospettive dell’economia americana, con i dazi doganali: potenzialmente più inflazione, meno crescita e più disoccupazione.