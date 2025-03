Dazi: Magi, ‘Meloni pensi ad aziende italiane, non a quelle di Musk’

22 Marzo 2025

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “La tempesta dei dazi si abbatte sull’Italia ma Giorgia Meloni fa finta di niente e si preoccupa più per le aziende di Musk che per quelle italiane”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

“La premier farebbe bene invece ad ascoltare le parole di oggi del Presidente Mattarella sui danni che rischia il Made in Italy per i protezionismi ingiustificati e la chiusura dei mercati dal sapore autarchico, che il suo amico Trump sta imponendo. Davanti a questo scenario, da Meloni, Giorgetti e Urso non abbiamo sentito una parola sulla strategia che intendono adottare per fronteggiare questa tempesta. Un atteggiamento irresponsabile e un silenzio colpevole che, a questo punto, indica una totale sottomissione alla politica commerciale americana. Meloni batta un colpo e dica cosa vuole fare. Non si possono ignorare così le aziende italiane che temono un contraccolpo dai dazi di Trump”.