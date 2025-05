Dazi: Magi, ‘Meloni riferisca dopo fallimento strategia con Trump’

23 Maggio 2025

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni non può scappare dal suo ennesimo fallimento politico come premier. Si era posta come ponte tra Usa e Stati Uniti, come mediatrice tra l’amministrazione americana e l’Europa. E invece oggi Donald Trump ha annunciato dazi al 50% verso l’Europa dal primo giugno. Meloni deve venire quanto prima in parlamento a spiegare agli italiani i motivi del fallimento della sua strategia e se ritiene ancora Donald Trump un alleato politico del nostro governo. Ma soprattuto Meloni deve spiegare agli italiani cosa intende fare il governo per tutelare le imprese e i posti di lavoro messi a rischio dalla guerra commerciale del suo amico Trump. Meloni non fugga anche stavolta”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.