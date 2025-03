Dazi: Mattarella, ‘Italia, Giappone e Ue esempio contro protezionismi di ritorno’**

5 Marzo 2025

Tokyo, 5 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo costruito insieme la via della democrazia e della pace nel secondo dopoguerra nel contesto internazionale che emergeva, dopo prezzi altissimi dal drammatico conflitto mondiale. Giappone e Italia hanno saputo affermare lo stretto legame tra democrazia e prosperità, entrando a buon diritto tra i Paesi industrializzati del G7, seguendo principi come libertà, rispetto, multilateralismo. Entrambi Paesi trasformatori, abbian saputo fare della laboriosità dei nostri due popoli veicolo per un sempre maggiore sviluppo del commercio internazionale e della interdipendenza, elementi che garantiscono la pace nel mondo”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un incontro con esponenti del mondo economico e imprenditoriale italiano e giapponese, organizzato a Tokyo dalla Keidanren, la Confindustria nipponica.

“Oggi -ha aggiunto il Capo dello Stato- la integrazione fra i due mercati, giapponese ed europeo, è sempre più stretta, grazie all’accordo di partenariato economico siglato nel 2019 tra Tokyo e Bruxelles, che ha eliminato i dazi delle esportazioni europee verso il Giappone e viceversa: un accordo lontano da protezionismi di ritorno”.

Mattarella ha quindi ribadito “la collaborazione piena che intercorre tra Giappone e Italia basta sui medesimi criteri, principi e valori che sono quelli del rispetto, dell’apertura, della fiducia reciproca, che sono principi che auspichiamo vengano mantenuti e sviluppati nella comunità internazionale: quelli dell’apertura dei mercati, dell’apertura alle collaborazioni vicendevoli, nella consapevolezza di reciproco arricchimento e della interdipendenza che si crea, che sottolinea le condizioni per cui la pace è garantita nel mondo”.