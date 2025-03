Dazi: Mattarella, ‘mercati aperti in ogni parte del mondo per garantire pace’

5 Marzo 2025

Tokyo, 5 mar. (Adnkronos) – “La speranza di pace è una speranza che Giappone e Italia condividono, dando un contributo importante a questo riguardo, con la concezione di società aperte, con mercati aperti alla collaborazione, con disponibilità a collaborare su ogni campo, con qualunque altro Paese, con rispetto reciproco e nella fiducia reciproca. Auspichiamo che questo venga adottato in ogni parte del mondo come criterio per garantire l’approccio e la stabilità della pace”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione al termine dell’incontro con il Primo ministro del Giappone, Shigeru Ishiba.