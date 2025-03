Dazi: Meloni, ‘non agire di impulso ma trovare punto di equilibrio’**

29 Marzo 2025

Roma, 29 mar (Adnkronos) – “Certo che ci sono divergenze, a partire dai dazi, ma non si deve agire per impulso, bisogna agire in modo ragionato cercando di raggiungere un punto di equilibrio”. Lo ha detto Giorgia Meloni, al congresso di Azione, parlando del rapporto con gli Stati Uniti.