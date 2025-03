Dazi: Meloni, ‘un problema, serve soluzione che non ci penalizzi**

19 Marzo 2025

Roma, 19 mar (Adnkronos) – “I dazi per noi sono un problema, non c’è dubbio. Siamo una nazione esportatrice, la quarta al mondo. Il tema che cerco di porre è quale sia la reazione migliore, non ho certezze. Abbiamo un surplus commerciale con gli Stati Uniti nei beni e gli Stati Uniti nei nostri confronti nei servizi. Questo si deve tenere in considerazione per una soluzione che eviti una guerra commerciale. Bisogna fare attenzione a non trovare soluzioni che possono penalizzarci ancora di più”. Lo ha detto Giorgia Meloni in aula alla Camera.