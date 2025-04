Dazi: Misiani, ‘altri Paesi si muovono con soldi e misure concrete, da Meloni fatti zero’

15 Aprile 2025

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Sui dazi gli altri Paesi europei si muovono con soldi e misure concrete per proteggere le imprese e le famiglie dagli effetti negativi della folle guerra commerciale scatenata da Trump. In Italia, il governo Meloni è ancora a carissimo amico. Annunci, chiacchiere e proclami come se piovesse. Fatti? Zero”. Lo scrive sui social Antonio Misiani del Pd.