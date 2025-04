Dazi: Moretti (Pd), ‘governo stacchi la spina a Trump’

7 Aprile 2025

Roma, 7 apr (Adnkronos) – “Lo tsunami che sta interessando le borse europee con piazza Affari in caduta libera è una catastrofe annunciata: la causa è la ricetta ottocentesca di Trump, un presidente che pare venuto dal passato, tutto dazi e colonialismo. La manifesta incompetenza economica del presidente Usa e le sue rinnovate inclinazioni colonialiste e imperialiste provano a disegnare un mondo sempre più piccolo “. Lo dice l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.

“Il governo deve darsi una scossa prima di tutto scegliendo il campo di azione: bisogna remare tutti uniti dalla parte dell’Europa, l’idea di una guerra commerciale per ricattare l’Unione è un fatto. Le conseguenza di questa guerra, come in tutte le guerre , si abbatteranno sui più fragili e sui più poveri, ampliando i disagi sociali e riducendo lo spazio dei diritti. Inoltre le nostre imprese vanno tutelate con un fondo sul modello di quello spagnolo”, aggiunge Moretti.