Dazi: mozione Iv, ‘governo chieda nomina Draghi inviato speciale Ue’

18 Aprile 2025

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Italia Viva ha presentato alla Camera e al Senato due mozioni per chiedere una risposta forte, unitaria e condivisa da parte dell’Unione Europea ai dazi imposti dagli Stati Uniti, che mettono a rischio settori strategici del nostro export, come automotive, agroalimentare, manifattura e moda”, Si legge in una nota di Italia Viva.

“La mozione impegna il Governo a sostenere una strategia europea comune e a richiedere la nomina di Mario Draghi -si legge nel testo- come inviato speciale dell’UE nei negoziati con Washington. Proponiamo interventi su energia e costi di produzione, sia a livello europeo (ETS, decoupling) che nazionale; la sospensione del divieto di aiuti di Stato e l’attivazione di strumenti per la tutela delle imprese e la liquidità dei settori colpiti, a partire dall’agroalimentare; un piano industriale pee rilanciare la produttività anche con la revisione di transizione 5.0 sul modello di industria 4.0; il rilancio degli accordi commerciali europei (come CETA e Mercosur); l’incremento del PNRR per compensare il calo dell’export; misure per evitare la delocalizzazione e per favorire il rientro dei cervelli, con il ripristino del regime agevolato introdotto dal Governo Renzi; azioni concrete per ridurre la burocrazia a carico delle imprese; una strategia europea per tutelare l’automotive, comparto chiave dell’economia nazionale”.