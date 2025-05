Dazi: Mulè, ‘accordo in interesse Usa, confido in pragmatismo Trump’

25 Maggio 2025

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “L’interesse principale a trovare un accordo sui dazi è degli Stati Uniti. Lo dimostrano in maniera chiara i giudizi dell’agenzia Moody’s: il debito degli Usa e l’affidabilità del dollaro in epoca Trump non solo cominciano a scricchiolare, ma spaventano i mercati, con il rischio concreto che si producano effetti a catena che possono essere tragici per l’economia americana. Faccio dunque affidamento sul pragmatismo di Trump e sulla capacità di trovare un accordo con l’Europa. Sono certo che presto il suo manuale psicologico gli consiglierà di togliere la pistola fumante dal tavolo e di avere una posizione più conciliante”. Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, intervenendo al Caffè della domenica su Radio24.