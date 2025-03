Dazi: Nevi, ‘da Tajani azione coordinata, qualcuno nel Pd studi di più’

21 Marzo 2025

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Il grande lavoro che il ministro Tajani sta facendo per costruire nuovi sbocchi per l’export italiano da una parte e per evitare la guerra commerciale con gli Usa dall’altra, non sono azioni contraddittorie bensì coordinate perfettamente”. Così in una nota Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia.

“A qualcuno del Pd che riprende il nostro Ministro quando dice che dobbiamo importare anche più dagli Usa non c’è nulla da rispondere se non che devono forse studiare un po’ di più. Se uno non capisce che gli Stati Uniti puntano a riequilibrare la bilancia commerciale (passiva per loro nei confronti del mercato europeo) chiedendo agli europei di comprare alcuni prodotti da loro invece che da altri paesi come Cina, Russia, e altri, non ha capito nulla di come si possono evitare i dazi. Forse qualcuno della sinistra difende gli acquisti che facciamo dalla Cina e altri paesi non occidentali? A pensare male si fa peccato ma visti i rapporti della sinistra con questi paesi non ci meraviglierebbe”.