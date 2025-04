Dazi: Occhiuto, ‘noi apparteniamo a storia liberale, Europa non faccia passo indietro’

5 Aprile 2025

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “La scelta sbagliata di imporre dei dazi rischia di portare l’Occidente in un salto verso il passato. Noi apparteniamo ad una storia, alla storia del più grande partito liberale degli ultimi 50 anni, con Silvio Berlusconi che ci ha insegnato quanto importante sia introdurre principi liberali, costruire il libero mercato per favorire gli scambi, e quanto importante sia stato per l’Europa ottenere questo risultato”. Lo ha affermato Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vicesegretario di Forza Italia, intervenendo al Consiglio nazionale del partito azzurro, in corso a Roma.

“L’Europa, sì, ha fatto molti errori, ma ha fatto una cosa straordinaria costruendo il mercato comune, costruendo un mercato di liberi scambi. Oggi -ha proseguito l’esponente azzurro- ascolto da qualche parte, soprattutto a sinistra, che l’Occidente dovrebbe dividersi, che l’Europa dovrebbe controbattere all’errore di Trump di imporre i dazi facendo altri dazi. Ecco, io vorrei che il nostro partito, Forza Italia, fosse il partito capace di conferire al Ppe quella dose di liberismo che è necessaria soprattutto oggi per evitare che anche l’Europa faccia un passo indietro”.