Dazi: Paita, ‘Trump vuole distruggere Ue, Meloni altro che ponte’

23 Maggio 2025

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Donald Trump ha gettato la maschera. Fa accordi con la Cina sui dazi, ma con l’Unione europea non vuole negoziare e minaccia di mettere tariffe al 50% dal primo giugno. Preferisce le autocrazie alle democrazie e all’asse transatlantico. Vuole distruggere l’occidente e l’Europa. Le borse sono già in fibrillazione. Cosa diranno adesso i trumpiani nostrani, gli imbarazzanti cosplayer del presidente americano? E Giorgia Meloni? Non doveva fare da ‘ponte’ tra la Ue e gli Stati Uniti? La verità è che i sovranisti fanno male all’economia, fanno male all’Europa, e fanno male all’Italia”. Lo dice la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.