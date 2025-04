Dazi: Renzi, ‘rimane economia bloccata, tre cose che Meloni può fare subito’

10 Aprile 2025

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – “E dunque Donald Trump ha cambiato idea. Contrordine, i dazi sono rinviati. Anzi sospesi. Forse annullati. Nel frattempo, chi doveva speculare ha speculato. Chi poteva mangiare, ha mangiato. E ha mangiato molto. Famiglie, risparmiatori, imprenditori contano i danni di questa tempesta e sperano che torni un po’ di calma. Un po’ di sereno. Ora che i dazi sono sospesi, però, rimane il problema di un’economia bloccata. E di una crescita che il Governo ha previsto essere dimezzata. Parole di Giorgetti, eh. Ci sono tre cose che Giorgia Meloni può fare subito, prima di volare in America, prima di inventarsi un’altra arma di distrazione di massa”. Lo scrive su X Matteo Renzi.

“Dare una strigliata -afferma l’ex premier- a quel genio di Adolfo Urso. Spiegargli che Transizione 5.0 non funziona. E copiare le stesse regole che avevano funzionato con noi per Industria 4.0. Sbloccare l’accordo sul Mercosur. Il sovranismo fa danni all’Italia, la globalizzazione fa bene all’Italia. C’è un accordo con il Sud America pronto: è bloccato dal sovranismo di Meloni e Salvini. Che dite: continuiamo a pensare che i dazi siano un’opportunità o diamo una chance alla libertà nel commercio e nelle relazioni internazionali? E sbloccaci sto Mercosur, Giorgia, dai…”

“Reintrodurre il nostro regime della legge sul rientro dei cervelli che Giorgetti e Meloni hanno cambiato lo scorso anno. E se possibile fare di più: un piano di incentivi perché non solo i giovani talenti tornino a casa ma soprattutto perché non lascino l’Italia. Altro che i soldi buttati via in Albania: quelle risorse servono a trattenere i ragazzi in Italia, specie laureati. Se i giovani se ne vanno, l’Italia è finita, dazi o non dazi. Sono tre cose -conclude Renzi- che non dipendono da Trump o dalla Commissione europea. Dipendono da Palazzo Chigi. Se Giorgia Meloni vuol fare qualcosa di utile, prenda queste tre proposte. Sono facili, sono gratis, sono frutto di buon senso. Perché noi siamo patrioti e lavoriamo per l’Italia. Noi facciamo politica, non siamo populisti”.