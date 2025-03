Dazi: Renzi, ‘sovranisti dicono ‘viva Trump’ ma Trump ci frega’

6 Marzo 2025

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “La politica estera cambia la vita delle famiglie, aiuta la gente a capire e anche gli errori fatti. In Italia il casino sui consumi lo ha fatto Salvini: ha fatto una norma sul codice della strada per ridurre gli incidenti e va bene ma non è giusto fare una campagna terroristica sul vino. E poi c’è Trump che fa i dazi ma la roba nostra piace nel mondo e se ci mettono i dazi, ci fregano. I sovranisti di casa nostra dicono ‘viva Trump’ ma Trump ci distrugge l’economia”. Lo dice Matteo Renzi a Diritto e Rovescio su Rete4. “E poi c’è anche l’Europa che è un po’ troppo burocratica”.