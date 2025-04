Dazi: Sanchez, ‘tariffe Usa sono attacco unilaterale contro Ue’

3 Aprile 2025

Madrid, 3 apr. (Adnkronos/Afp) – Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha dichiarato che le nuove tariffe annunciate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump rappresentano un “attacco unilaterale” di Washington contro l’Europa. Questa misura segna un ritorno al “protezionismo del XIX secolo, che a mio parere non è un modo intelligente per affrontare le sfide del XXI secolo”, ha aggiunto il leader socialista, annunciando un pacchetto di misure del valore di 14,1 miliardi di euro per sostenere i settori spagnoli danneggiati dai dazi.