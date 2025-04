Dazi: Schlein a Meloni, ‘da noi no proposte? Eccole, stia con Ue e fondi come Sanchez’

4 Aprile 2025

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Meloni dice che dalle opposizioni non vengono proposte? Noi da mesi chiediamo al governo di non sottovalutare la guerra commerciale annunciata da Trump. Ma Giorgia Meloni è stata fin qui ambigua e non ha messo in campo alcuna risposta: Sanchez in Spagna ha già messo in campo 14 miliardi per proteggere famiglie e imprese dall’effetto dei dazi di Trump”. Lo dice la segretaria Elly Schlein a margine del seminario dei deputati dem al Museo Cervi.

“Ora, è necessaria un risposta unitaria europea, mirata e proporzionata. E poi è necessario aprire nuove relazioni commerciali. E sul versante interno è necessaria una risposta che tuteli imprese e famiglie, come ha fatto Sanchez in Spagna. Questo ci aspettiamo e questo proponiamo”.

“Al contempo -aggiunge Schlein- proponiamo di nuovo di rilanciare il mercato interno e la domanda attraverso un intervento sui salari: incentivare il rinnovo dei contratti e approvare finalmente il salario minimo, chiesto da tempo da tutte le opposizioni, a proposito di proposte che Meloni non ha voluto ascoltare”.