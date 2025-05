Dazi: Schlein a Meloni, ‘relazione con Usa irrinunciabile ma senza inchini’**

21 Maggio 2025

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Io sono certa che l’Italia non debba rompere la relazione irrinunciabile con gli Stati Uniti, così come non debba farlo l’Unione Europea. Quello che contesto alla Meloni è che secondo lei o ti inchini a Trump, pieghi la testa e non riesci nemmeno a dirgli che si sbaglia quando si sbaglia, oppure vuoi uscire dalla Nato. Non è così. Si può stare in quella relazione come fanno gli altri Paesi europei, però a testa alta e dire ‘caro Trump’, ti sbagli quando annunci dazi che creano danni enormi alle nostre imprese, ai nostri lavoratori”. Lo ha detto a Tv2000 la segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite d’apertura della nuova puntata del programma ‘Di Bella sul 28’, condotto da Antonio Di Bella, in onda stasera 21 maggio alle ore 21.10.