Dazi: Schlein, ‘Meloni ha minimizzato per non contraddire Trump’

27 Aprile 2025

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Sui dazi la premier Giorgia Meloni “avrebbe dovuto scegliere l’Italia e l’Unione europea” e invece “ha scelto di fare spallucce e minimizzare per non entrare mai in contraddizione con il suo amico Donald Trump”. Lo dice Elly Schlein a In altre parole su La7.