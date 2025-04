Dazi: sondaggio Izi, maggioranza italiani favorevole a scambi con Cina

18 Aprile 2025

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – Più del 60 per cento degli elettori di qualsiasi schieramento sono favorevoli a eventuali accordi con la Cina, anche in contrasto con lo storico alleato USA. E’ quanto emergo da una sondaggio realizzato da Izi, presentato questa mattina nel corso della trasmissione l’Aria che Tira condotta da David Parenzo su La 7.

Il dato cresce ulteriormente negli elettori delle forze di opposizione (quasi il 65%), ma è prevalente, anche se di misura, anche fra gli elettori delle forze di maggioranza (50,8 contro il 49,2 per cento dei contrari). “I numeri -si spiega- raccontano lo scarso interesse degli elettori per gli equilibri geopolitici, forse anche per i continui cambi di idea di Trump che ne rendono complicata la comprensione. Alla fine prevale il classico ‘business is business’: in sintesi , Usa o Cina purché gli affari vadano avanti”.

“La principale preoccupazione degli italiani dunque resta l’economia: vale ciò che più conviene. Certo, preoccupa il sistema non democratico della Repubblica popolare Cinese: per il 67% degli elettori totali è un problema in vista della realizzazione di future alleanze. La democrazia interessa più gli elettori di maggioranza (per il 73% la mancanza di democrazia cinese è un problema ) che quelli di opposizione che forse mantengono una minore diffidenza nei confronti dei sistemi comunisti (si riduce al 64%) In sintesi: sì agli affari con la Cina, perché si guadagna e perché si rafforza un canale commerciale verso oriente, cosa che può essere anche un’arma nel negoziato con gli Usa”.