Dazi: Tajani, ‘annunceremo le contromisure italiane il 21 marzo’

11 Marzo 2025

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Bisogna vedere su quali prodotti e quando gli Usa metteranno i dazi. Quindi aspettiamo, prepariamoci, perché non dobbiamo neanche farci prendere dal panico per ogni dichiarazione che viene dagli Stati Uniti. Noi stiamo preparando le contromisure. Annunceremo quelle italiane il 21 marzo a Roma, a Villa Madama”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani all’evento fieristico a Verona di Alis “Let Exp – Logistic Eco Transport”.

“Stiamo studiando quali mercati nuovi esplorare. Penso al Messico, al Vietnam, ai paesi del Golfo, alla Turchia, al Giappone – prosegue Tajani – Stiamo facendo studi merceologici per favorire l’esportazione dal nostro paese. I dati Istat ci danno un leggero calo quest’anno, soprattutto nel settore dell’automotive, nelle regioni meridionali, mentre per esempio l’Italia centrale ha un super export. Quindi lavoriamo per avere una strategia, ma ormai sono mesi che il ministero è impegnato, su questo abbiamo fatto tante riunioni e la conclusione sarà il giorno 21”.

“La competenza esclusiva del commercio internazionale è della Unione Europea – ha detto ancora il ministro – Quindi la trattativa complessiva sulle regole la deve fare la Ue. Noi possiamo fare delle valutazioni sulle esportazioni, cioè cosa esportare, quali prodotti, quali altri mercati, andare ad esplorare con i nostri prodotti. Però il quadro giuridico lo dà l’Ue. Poi gli Stati Uniti possono decidere quali settori andare a colpire con i dazi. Quindi ricordo che alla fine della prima amministrazione Trump alcuni settori italiani vennero risparmiati dai dazi. Non so che cosa accadrà, ma i nostri tecnici cercano proprio di capire cosa accadrà”.