Dazi: Tinagli (Pd), ‘governo senza strategia, risposta solo da Ue più forte’

26 Marzo 2025

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Salvini e Meloni dicono vabbè ma che vuoi che siano un po’ di dazi: non si può ragionare dicendo vado a fare una visitina negli Stati Uniti per cercare di avere lo sconto . L’Europa deve invece avere una strategia unitaria e lavorare insieme per acquisire forza e presentare le contromisure più idonee : non si tratta di rappresaglie ma di agire per difendere gli interessi dell’industria europea ed italiana. Il nostro commercio è strettamente legato a quello degli altri paesi europei ed ecco perché dobbiamo essere sempre più uniti”. Lo ha detto l’eurodeputata del Pd Irene Tinagli a SkyTg24.