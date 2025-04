Dazi: Tinagli, ‘reazione Ue a partire da regole e tasse big tech Usa’

3 Aprile 2025

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Trump ha costruito una narrazione sui dazi falsando i numeri: ha detto che ha trovato l’economia Usa disastrosa ma negli anni di Biden è andata tutto sommato bene. Il suo show era strutturato non tanto come una minaccia per gli altri paesi quanto per il consenso interno. Vedremo se gli americani lo appoggeranno, ci sarà incertezza sui mercati e questo non va bene per l’economia”. Così in una nota l’eurodeputata ed economista del Pd Irene Tinagli.

“Trump ha una logica ricattatoria , tra minacce e ritorsioni come può un investitore sentirsi tranquillo? La reazione europea deve essere compatta a partire dalle big tech : in Europa bisogna implementare in modo rigoroso le regolamentazioni sulle piattaforme online americane : è arrivato il momento di stringere ed essere più severi su questi monopoli di fatto e intervenire anche con la leva fiscale per combattere l’elusione di tante multinazionali americane in Europa. Queste contromisure ci possoni aiutare sia dal punto di vista negoziale che da quello del sostegno interno alla nostra economia : limitare le piattaforme statunitensi ci aiuterà a ricreare un mercato più innovativo interno. Andare invece sulla risposta “dazi contro dazi” può servire come arma negoziale ma potrebbero avere ripercussioni più negative per i cittadini europei”.