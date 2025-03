Dazi Usa, ecco chi sarà colpito dalle contromisure Ue

12 Marzo 2025

Strasburgo, 12 mar. (Adnkronos) – Le contromisure adottate oggi dalla Commissione europea in risposta ai dazi sull’import di acciaio e alluminio varate dagli Stati Uniti puntano a colpire soprattutto Stati e distretti elettorali a maggioranza repubblicana, in modo da massimizzare il danno inflitto dall’amministrazione Trump e spingerla al negoziato. Ma riguardano anche Stati in cui nel 2024 hanno vinto i Democratici.

“Adottiamo una risposta forte – spiega un alto funzionario Ue – se ci parlano con quel linguaggio, rispondiamo con la stessa moneta”. Anche durante il primo mandato di Donald Trump i controdazi erano stati calibrati in modo da prendere di mira anzitutto gli Stati in mano al partito del tycoon.

Tra i prodotti importati colpiti oggi dall’Ue figurano “carne bovina e pollame”, che sono prodotti in grandi quantità nel Kansas e e nel Nebraska, entrambi conquistati dai Repubblicani nel 2024. Altri Stati particolarmente colpiti dalle misure sono Georgia e Alabama, che hanno entrambi visto la vittoria del Gop nel 2024, ma anche la Virginia, dove hanno prevalso i Democratici. Alcune misure riguardano poi un bastione democratico come la California.

“Le nostre misure – precisa la fonte – non sono coordinate con Canada e Regno Unito, ma evidentemente siamo in contatto e ci parliamo. In questa fase non c’è coordinamento formale sul livello delle misure adottate” con Londra e Ottawa. Oggi “stiamo reagendo a misure inique” adottate dagli Usa. “Oggi non prendiamo di mira i servizi”, ma “tutte le opzioni sono sul tavolo. Non escludiamo risposte maggiori e più creative tramite servizi, diritti di proprietà intellettuale ed altro, ma oggi quello che adottiamo” sono misure commerciali.