Dicembre 1, 2022

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Gerardo Bianco è stato un maestro impareggiabile, il migliore dei democristiani, anche nel dissenso. La sua storia è stata quella di un grande uomo di libertà. Per me è un momento di dolore assoluto che mi unisce alla famiglia e alla comunità di amici che non lo ha mai lasciato solo”. Lo afferma Gianfranco Rotondi.