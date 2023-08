Dc: Rotondi, ‘torna pure Alan Sorrenti, e noi? Meloni si democristianizza da sola’

Agosto 8, 2023

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – Quali sono, ancora oggi, le sorti della Democrazia cristiana e soprattutto dei democristiani? A rispondere a queste domande, su Twitter, ci pensano Gianfranco Rotondi, uno degli ultimi leader Dc nonché deputato di Fratelli d’Italia, ed Erminia Mazzoni, anche lei ex leader dell’Udc. Inizia lui, provocando: “Torna anche Alan Sorrenti, solo noi dc ancora in lista di attesa”. “In realtà noi Dc viviamo in attesa delle liste – risponde lei -. La nostra politica è fatta di sistemazioni elettorali più che di visioni strategiche. Sei rassegnato?”.

La replica di Rotondi non si fa attendere: “No, ma ci vuole tempo, una strategia. Il terzo polo é un sogno, il bipolarismo torna e la nostra metà campo é occupata da Meloni, che si democristianizza da sola. Siamo in ritardo ma ancora in tempo a porre questioni serie che costringano il centrodestra a fare i conti con questione Dc”, conclude.