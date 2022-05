Maggio 24, 2022

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – Il ddl concorrenza verrà esaminato e votato nell’Aula del Senato lunedì 30 maggio, ove concluso l’esame in commissione. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo, come riferito da Emanuele Dessì di Cal e Luca Ciriani di Fdi. Quanto alla fiducia, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha affermato di “non avere ancora gli elementi”, come spiegato sempre da Ciriani.