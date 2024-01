Ddl concorrenza: Martella (Pd), ‘richiamo Mattarella smaschera governo’

Gennaio 2, 2024

Roma, 2 gen (Adnkronos) – “Aevamo detto con forza, durante i lavori parlamentari, che non si trattava di un disegno di legge sulla concorrenza ma a difesa di un sistema corporativo. I rilievi formulati dal Presidente della Repubblica nella promulgazione della legge smascherano il governo e lo richiamano ad un esercizio più appropriato delle proprie responsabilità. Sulle concessioni demaniali si è consumata una vera e propria farsa per meri interessi elettorali ma adesso la destra non può fare finta di nulla. Li aspettiamo in Parlamento”. Lo dice il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Pd del Veneto.

“Per noi aumentare la competitività delle imprese attraverso la riduzione del prezzo dei servizi e dei costi di produzione, offrire ai consumatori una scelta più ampia di prodotti e servizi di migliore qualità e a prezzi più competitivi, vuol dire favorire la ripresa economica”, aggiunge.