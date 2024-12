Ddl concorrenza: Patuanelli, ‘governo china testa di fronte a giganti del web’

12 Dicembre 2024

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “Per una volta il senatore Gasparri ha spiegato in modo incredibilmente e stranamente chiaro l’importanza di questa sacrosanta misura del Paese su cui siamo tutti concordi, maggioranza e opposizione: una misura che prevede che i giganti del web siano trattati come ogni cittadino. Gasparri si è dimenticato di citare Elon Musk, ma non ci sfugge il motivo”. Lo dichiara Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, intervenendo in aula nel corso dell’esame del Ddl Concorrenza,

“La decisione di Gasparri di ritirare l’emendamento allineandosi al parere contrario del governo dimostra la considerazione che i senatori di maggioranza hanno del loro ruolo e del ruolo del Parlamento, umiliato per l’ennesima volta dall’esecutivo. Ne è la conferma l’illogica decisione della maggioranza di votare contro lo stesso identico emendamento ripresentato dall’opposizione. Ma il dato politico più grave che emerge da questa vicenda è che il governo Meloni di fatto china la testa di fronte ai giganti del web”, aggiunge a margine Patuanelli.