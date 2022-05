Maggio 19, 2022

Roma, 19 mag (Adnkronos) – “Utile l’accelerazione di #Draghi sui provvedimenti che servono per attuare il #PNRR. Discussione e condivisione non diventino scuse per bloccare. L’Italia su questo ha già pagato prezzi altissimi”. Lo scrive su Twitter Ettore Rosato, presidente di Iv.