Ddl Concorrenza: Santanchè (Fdi), ‘maggioranza tiene in ostaggio Commissione’

Maggio 25, 2022

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “La maggioranza spaccata e divisa al suo interno, incapace di trovare un accordo sulle tante questioni rimaste aperte nel ddl Concorrenza, sta letteralmente tenendo in ostaggio la Commissione Industria del Senato con un susseguirsi di riunioni. La verità è che quando non c’è la fiducia da apporre, il bavaglio da mettere, la maggioranza vacilla in maniera clamorosa”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, capogruppo in Commissione Industria.

“E’ evidente – prosegue – che non si tratta di una questione tecnica ma piuttosto di un problema politico e di un governo e di una coalizione che sono ormai arrivati alla frutta. Dovevano essere il governo dei migliori, invece si sono rivelati il governo dei deludenti. Fratelli d’Italia continua a ribadire che prima si torna dagli italiani, a cui spetta decidere da chi essere governati, e meglio è. Intanto continuiamo a dire no alla svendita delle nostre spiagge e all’esproprio di 30 mila piccole e medie imprese italiane per favorire le grandi multinazionali”.