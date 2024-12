Ddl concorrenza: senatori Pd presentano due emendamenti anti-Musk**

9 Dicembre 2024

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – Il Pd deposita due emendamenti ‘anti-Musk’ al Senato in merito al ddl Concorrenza. A presentarli i senatori dem Nicita e Basso. In un emendamento viene fatto divieto ai soggetti che esercitano il controllo di piattaforme online oggetto della regolazione del Digital Services Act – come Musk nel caso di X – di offrire servizi di connettività all’ingrosso e al dettaglio, inclusa la connettività satellitare, sul territorio italiano. Nel secondo emendamento, sempre a firma di Nicita e Basso, viene esclusa la tecnologia satellitare di soggetti terzi dall’accesso alle risorse Pnrr già oggetto di gara e assegnate agli operatori di telecomunicazione.