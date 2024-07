Ddl Concorrenza: via libera da Cdm, Salvini, ora pedaggi autostrade sotto controllo

26 Luglio 2024

Roma, 26 lug. – (Adnkronos) – E’ arrivato il via libera del Consiglio dei Ministri al ddl Concorrenza che contiene anche il tema delle concessioni autostradali. A questo proposito il Mit ricorda come per la prima volta una parte dei pedaggi non entrerà nelle casse di grandi gruppi di concessionari – anche internazionali – ma allo Stato. “L’obiettivo – ha spiegato il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini – è realizzare opere pubbliche e tenere sotto controllo i pedaggi”.