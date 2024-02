Ddl delega Ue: Lombardo (Az), ‘obblighi non devono dipendere da colore governo in carica’

Febbraio 14, 2024

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “La legge di delegazione dell’Ue, dovrebbe garantire che gli impegni assunti al livello europeo non dipendano da chi sta al governo. Le procedure di infrazione dovrebbero essere chiuse in base allo stato di avanzamento della procedura, non dal colore politico della maggioranza di governo. È necessaria una svolta culturale per considerare le politiche europee come politiche interne e non come politiche estere. È essenziale allineare la fase discendente alla fase ascendente, basandosi su criteri oggettivi, anziché su valutazioni politiche. Questo contribuirebbe a ristabilire la credibilità del nostro Paese nell’adempimento degli obblighi UE, al di là delle appartenenze politiche della maggioranza parlamentare.” Lo scrive Marco Lombardo di Azione sui social, nel corso dell’esame della legge di delegazione europea a Palazzo Madama.