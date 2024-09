Ddl lavoro: M5s a Pd, ‘la linea la detta Renzi?’**

26 Settembre 2024

Roma, 26 set (Adnkronos) – “Il Pd usa le stesse parole utilizzate da Faraone in aula. Non vorremo che, dopo la Rai, anche sul lavoro, dove Italia viva non ha nulla da insegnare, il Pd si faccia dettare la linea da Renzi”. Lo dico fonti parlamentari qualificare del M5s replicando alle affermazioni dei dem sul Ddl lavoro.